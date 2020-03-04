Думский комитет поддержал переименование членов Совфеда в сенаторов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции об официальном переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.

В тексте поправки предлагается добавить в часть 2 статьи 95 Конституции формулировку: "Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации".

Соответствующее изменение упоминаний членов Совета федерации предусмотрено и в ряде других статей Конституции.

Поправка была внесена главой комитета Госдумы Павлом Крашенинниковым, депутатом Андреем Макаровым и членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Константином Косачевым.