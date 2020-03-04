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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Пьяный житель дома в Екатеринбурге пригрозил полиции устроить взрыв газа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Житель Екатеринбурга забаррикадировался в собственной квартире и угрожает взорвать бытовой газ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в трехэтажном многоквартирном доме на улице Братской, 4. Мужчина обратился в правоохранительные органы и заявил о намерении устроить взрыв. Он угрожает соседям.

По предварительной информации, мужчина страдает алкоголизмом. Газ в доме перекрыт, к месту происшествия выехали экстренные службы, сказал источник.

Екатеринбург

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