В Думе предложили эксперимент с электронным голосованием на выборах всех уровней в Москве

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму в среду внесен законопроект, предусматривающий проведение в Москве в 2020-2021 годах эксперимента по голосованию на федеральных, городских и муниципальных выборах через интернет.

Согласно законопроекту, предлагается обеспечить возможность дистанционного электронного голосования при проведении выборов всех уровней: в федеральные и городские органы власти, органы местного самоуправления в Москве.

Предусмотрено создание в одном или нескольких избирательных округах Москвы возможности для электронного голосования по образцу, опробованному на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, то есть с возможностью выбора традиционного способа голосования.

При этом организация дистанционного голосования на выборах федерального уровня, согласно законопроекту, возлагается на ЦИК РФ на основании предложений Мосгоризбиркома.

Законопроект внесен депутатом Госдумы от Москвы Ириной Белых.