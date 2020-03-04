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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

В РПЦ раскритиковали трактовку в СМИ слов протоиерея Смирнова об обучении для девочек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви (РПЦ) назвали скандалом на пустом месте публикации о том, что протоиерей Димитрий Смирнов якобы выступил против школьного обучения для девочек.

"Хорошо известно, что я далеко не всегда соглашаюсь с той формой, в которую дорогой отец Димитрий Смирнов облекает свои мысли. И никогда не скрывал этого. Иногда вступал с уважаемым отцом Димитрием в очную и заочную полемику. Но сегодня медийное искажение его слов (читай: журналистская интерпретация) перешло границы", - написал в среду вечером в своем телеграм-канале глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он пояснил, что на этот раз в центре внимания оказалось недавнее (во вторник, 3 марта) выступление отца Димитрия на радио "Радонеж". Некоторые СМИ вышли с такими заголовками, как "Протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу и готовить в мамы", "В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек", и "заголовки эти тут же разлетелись по Интернету", написал Легойда.

"Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен "хайп", но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс", - призвал Легойда. По его словам, любой может послушать эту передачу и убедиться, что отец Димитрий рассказал конкретную историю о знакомой ему девочке из его прихода, которая, по всей видимости, находится на домашнем обучении и в семь лет уже умеет читать и писать, а также помогает матери сидеть с младенцем. "Да, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак, ну никак не следует, что "протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу", - пишет Легойда.

Далее священник рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным, высказывает аргументы, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью. "Открою страшную тайну. Семейное образование существует, оно признается законным во всем мире, протоиерей Димитрий Смирнов, видимо, является его сторонником. Если кто-то выступает за семейное образование - это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом. Я лично не сторонник домашнего образования, но мой близкий друг, предприниматель и меценат, именно на домашнем обучении оставил свою семилетнюю дочь", - рассказал Легойда.

Он выразил сожаление, что "благодаря непрофессионализму, безграмотности или намеренному искажению некоторых коллег читатели вышеуказанных заголовков сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу". "Очередной скандал на пустом месте", - резюмировал представитель РПЦ.

Ранее в ходе выступления на радио "Радонеж" протоиерей Смирнов рассказал об одной женщине, которая не отдала дочку в школу. Женщина, по словам Смирнова, решила, что девочка будет помогать ей с малышом, которого она родила.

"Это же важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни", - сказал священник.

РПЦ Владимир Легойда Димитрий Смирнов

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