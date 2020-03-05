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Дума рассмотрит законопроект с исправлением ошибочных ограничений для местных депутатов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтение законопроект с уточнением положения о праве депутатов местных заксобраний руководить коммерческими компаниями. Авторы поправки внесли ее, чтобы исправить запрет, принятый по ошибке.

Ранее депутаты в федеральном законе 12 "О противодействии коррупции" запретили местным депутатам управлять коммерческими и некоммерческими организациями. Поправки предлагают ограничить запрет только депутатами, которые работают на постоянной основе.

Авторами поправки №892401-7 стали зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Как ранее говорил Исаев, законопроект "исправляет техническую ошибку 443-го закона, из-за которой одну из норм можно трактовать как запрет на управление коммерческими предприятиями для депутатов заксобраний, работающих на непостоянной основе". По его словам, "в закон закралась техническая ошибка: норма, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями для депутатов региональных заксобраний, работающих на непостоянной основе".

По словам Пискарева, первое чтение законопроекта будет включено в повестку Думы на следующую неделю.

Васлиий Пискарев Андрей Исаев Единая Россия Госдума

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