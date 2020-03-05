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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

ФАС начала проверять рекламу с портретами Кеннеди и Монро на одном надгробии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пермское управление ФАС начало проверку рекламы надгробных памятников, с изображением плиты с лицами, похожими на президента США Джона Кеннеди и звезду Голливуда Мэрилин Монро. То, что они изображены вместе, может означать, что выбор изображений был не случайным, а намеренным, отметили в управлении.

Проверка началась по сообщениям в СМИ и соцсетях. Сотрудники ФАС уже нашли листовки с такой рекламой, одна из них была на остановке общественного транспорта в Мотовилихинском районе. Название компании-рекламодателя управлению уже известно - это "Богданов камень". Теперь ФАС ищет, кто такую рекламу придумал, уточнил через пресс-службу глава УФАС Александр Плаксин.

В листовках усматривается нарушение закона о рекламе в части запретов на изображение умершего без согласия его родственников. Если проверка подтвердит нарушение, по факту будет возбуждено дело.

ФАС Пермский край Богданов камень Мэрилин Монро Джон Кеннеди

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