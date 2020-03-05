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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В Воронеже нашли тело пропавшего без вести чиновника

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пропавший в январе заместитель руководителя Центра эффективности правительства Воронежской области Геннадий Атрещенков найден мертвым.

Как сообщает СУ СКР по Воронежской области, тело обнаружено без внешних признаков насильственной смерти в акватории прибрежной зоны Воронежского водохранилища.

Сотрудники СКР назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти мужчины, допрашиваются свидетели.

Личность пропавшего региональное управление СКР не раскрывает. В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о пропавшем в январе Атрещенкове.

Как сообщалось, 8 января 2020 этого года он ушел из своей квартиры и не вернулся. По факту исчезновения 56-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство).

До 2015 года Атрещенков возглавлял отдел по работе с муниципальными предприятиями и автономными учреждениями мэрии Воронежа. Затем перешел в бюджетное учреждение "Воронежский региональный ресурсный центр", который в мае прошлого года был преобразован в Центр эффективности правительства Воронежской области.

Воронеж

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