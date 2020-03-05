В Новосибирске возбуждено дело о рекламе "вакцины" от рака

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В отношении жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело за рекламу лекарства от рака груди и вакцины от рака за 50 000 рублей. Как сообщила областная прокуратура, ему вменяют покушение на мошенничество.

По версии прокуроров и полиции, 64-летний подозреваемый публиковал такие объявления от имени ООО "Добрый доктор", которое было ликвидировано два года назад.

При проверке в офисе этой компании нашли рекламные буклеты, использованные шприцы, а также упаковки из-под дорогостоящего противоопухолевого лекарства "Рисарг".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый ранее являлся руководителем ликвидированной фирмы "Добрый доктор". "Выясняется, какое именно средство находилось в использованных шприцах, и каким образом к фигуранту попало лекарственное средство "Рисарг", в том числе просроченное", - сказал он.