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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Суд оправдал экс-зампрокурора района Нижнего Новгорода по делу о мошенничестве

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Суд завершил рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области в четверг.

По версии следствия, подсудимый в 2015 году получил от потерпевшего по делу о преднамеренном банкротстве 700 тыс. рублей "якобы за содействие в направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу".

Однако в итоге данное уголовное дело не дошло до суда: следователь вынес постановление о его прекращении в связи с отсутствием состава преступления.

Экс-сотруднику прокуратуры инкриминировалось мошенничество (часть 3 статьи 159 УК РФ). Однако в суде он был "признан невиновным и оправдан (...) ввиду отсутствия состава преступления", сообщает пресс-служба.

Нижний Новгород

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