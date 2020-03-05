Минпросвещения предложило не пускать посторонних на пляжи детских лагерей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минпросвещения уведомило, что начало подготовку поправок о запрете доступа посторонним на пляжи детских лагерей. Уведомление о разработке поправок в Водный кодекс и законодательство о правах ребенка размещено на портале проектов нормативных актов.

В министерстве заметили, что существует коллизия между Водным кодексом и требованиями к безопасному отдыху детей.

Статья шестая Водного кодекса устанавливает, что водные объекты в государственной или муниципальной собственности должны быть общедоступными, и полностью отгородить часть берега - например, для детского лагеря - нельзя. При этом закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" требует, чтобы детский лагерь создавал безопасные условия для воспитанников.

Санитарные требования к организациям отдыха и оздоровления детей устанавливают, что взрослые не должны пользоваться, например, уборными, раздевалками, столовыми, спальнями и другими местами общего пользования, предназначенными для детей. При этом купаться дети могут только в специально отведенных и оборудованных местах, отметили чиновники.

Для устранения коллизии в Минпросвещения предлагают ввести специальные правила посещения береговой полосы и пляжей, которые находятся на территории детского лагеря или примыкают к ней. Такие правила должны устанавливаться по согласованию с исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Общественное обсуждение инициативы стартовало 5 марта и продлится до 19 марта. Согласно уведомлению, поправки должны вступить в силу в январе 2021 года.