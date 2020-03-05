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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Госдума приняла закон о возможности получить негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который дает право людям, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), получать пенсию по достижении ранее установленного пенсионного возраста. Для женщин это 55 лет, для мужчин - 60.

После повышения с 1 января 2019 года возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 60 лет в законе о НПФ осталась трактовка, в соответствии с которой НПФы могут выплачивать негосударственную пенсию с этого же срока (60 и 65 лет), при этом по договорам, заключенным до 1 января, срок оставался 55 и 60 лет.

Согласно принятому документу (№722163-7), право на получение негосударственной пенсии после 1 января 2019 года приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст не был прописан в договорах. Планка получения негосударственной пенсии может снижаться еще больше для некоторых категорий граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию: например, при работе во вредных условиях (мужчины 50, а женщины 45 лет) или для многодетных матерей, летного состава, инвалидов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициатива повышает интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям. Она позволит НПФ запустить программы поддержки, рассчитанные на определенный возраст или льготные категории. Предлагаемое правило может стать интересно и для новых категорий вкладчиков фондов - военнослужащих, бюджетников.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения на основе договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года.

Госдума

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