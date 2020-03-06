Ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поступило 387 поправок

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Действующая Конституция принималась в 1993-м году в непростое время, и произошедшие с тех пор изменения потребовало внесения поправок в Основной закон, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступило 387 поправок, сейчас комитет завершил свою работу, изучили каждую поправку с экспертами, с юристами, в рамках комитета состоялось голосование, 200 поправок предложены к принятию, 177 к отклонению", - сказал Володин в пятницу на встрече президента с лидерами думских фракций.

Он отметил, что в первом чтении единогласно все политические фракции высказались в поддержку концепции законопроекта.

"Понятно, что у каждого есть своя поправка, хочется что-то улучшить, но это - Конституция, нужно подходить взвешенно, нужно всё ещё раз проанализировать", - сказал председатель Госдумы.

Вместе с лингвистами, юристами ещё раз вновь поправки будут изучены, выверены, и "потом каждый депутат определился и каждая фракция высказала свою позицию", добавил Володин.

"Хочется высказать слова благодарности за то, что вы пошли на этот шаг, потому что Конституция принималось 1993-м году в непростое время, и конечно, за прошедшее время многое изменилось, вызовы новые появились, и всё это требует внесения изменений в наш Основной закон", - сказал спикер Думы.