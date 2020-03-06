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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Три человека погибли на пожаре в жилом доме в Бийске

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на пятницу в частом жилом доме в городе Бийске (Алтайский край), погибли 3 человека, в том числе ребенок, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной части в 3:57 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения дом уже горел открытым огнем. Возгорание было обнаружено поздно, и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на площадь около 60 кв. метров.

К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 17 человек личного состава, 4 единицы техники, в том числе 3 автоцистерны. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. Для ликвидации открытого горения потребовалось около часа.

На месте происшествия были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Установлено, что погибшая девочка не проживала в доме, была в гостях у родственников.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают представители следственного управления. Наиболее вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Алтайский край

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