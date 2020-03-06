"Мосбиржа" решила купить электронную платформу для внебиржевой торговли валютой NTPro

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Московская биржа" сообщила, что решила приобрести электронную платформу для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка NTPro.

Партнерство расширит спектр возможностей для клиентов обеих компаний и позволит им получить гибкие и современные торговые решения NTPro в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами "Мосбиржи", говорится в пресс-релизе.

Наблюдательный совет "Мосбиржи" одобрил заключение соглашения о приобретении миноритарного пакета акций компании BierbaumPro AG, которая является владельцем ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника NTPro. Как уточнили журналистам финдиректор биржи Максим Лапин и управляющий директор по денежному и срочному рынкам биржи Игорь Марич, сначала речь идет о покупке пакета размером до 25%. Первая сделка может состояться в ближайшее время - в марте 2020 года.

Постепенно биржа консолидирует 100% акций этой компании в течение трех лет. Сумма сделки будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей компании.

Акции ООО "НТ Прогресс" – главный актив компании BierbaumPro, говорится в пресс-релизе. "НТ Прогресс" была создана в 2016 году и из стартапа выросла в одного из крупнейших провайдеров платформенных решений на российском внебиржевом рынке электронной торговли валютными инструментами. В его клиентской базе более 30 банков.

Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алго-исполнению в широком перечне валютных инструментов.

"Мы бы хотели больше участвовать во внебиржевом рынке и эти формы участия могут быть абсолютно разными. Если посмотреть на то, что мы делаем в части наших основных биржевых торгов в последнее время, то мы как раз развиваем разные "небиржевые" формы торговли, например, RFS на валютном и срочном рынке. Не секрет, что наша доля на валютном рынке падала последние пару лет. Понятно, что с одной стороны - это отражение снижения волатильности, в том числе из-за бюджетного правила, но также и результат развития различных альтернативных электронных систем. Мы хотим, чтобы у нас появилась эта "вторая нога", внебиржевая платформа, прежде всего - на валютном рынке, а потом, возможно, и в других сегментах", - отметил Марич.

Он пояснил, что платформа NTPro - это только торговая система, без клиринга: "одна из идей нашего вхождения в эту компанию - как раз синергия за счет того, что мы сможем к этим торговым технологиям предложить наши сервисы в клиринге и расчете".

"У нас есть ОТС-система в бондах, ОТС на срочном рынке. Теперь мы хотим, чтобы у нас было ОТС на валютном рынке", - добавил Лапин.

Среднедневной оборот платформы NTPro в 2019 году составил порядка $4,5 млрд. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "НТ Прогресс" за 2018 год выросла на 14,5%, до 163,9 млн рублей. Активы увеличились на 3%, до 61,1 млн рублей.

Как отметил Лапин, биржа закладывала резерв на 2020 год на все сделки M&A около 1 млрд рублей.

В январе 2020 года "Мосбиржа" увеличила долю в факторинговой компании "Диджитал партнерс" с 1,41 до 12,5%.