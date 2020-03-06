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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Тренер по каратэ задержан в Москве по подозрению в педофилии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении учениц секции по каратэ.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве расследует уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера" (часть 4 статьи 132 УК РФ). Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По данным следствия, являясь тренером по каратэ в различных спортивных секциях в столице, мужчина совершал насильственные действия в отношении малолетних учениц. С заявлением о преступлении в следственные органы обратились родители детей.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.

Москва

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