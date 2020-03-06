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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Арестованы руководители новосибирского предприятия по выпуску перхлората аммония

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области Куйбышевский суд арестовал до 25 апреля директора предприятия "Анозит" Игоря Куканова и его заместителя по коммерческим вопросам Юрия Хромушкина. Как сообщила пресс-служба суда, им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Федеральное казенное предприятие "Анозит", ранее ФГУП "Куйбышевский химзавод" - единственный в России производитель перхлората аммония - основного компонента твердых ракетных топлив. Предприятие включено в перечень стратегических.

Новосибирская область Куйбышевский суд Игорнь Куканов. Анозит

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