Арестованы руководители новосибирского предприятия по выпуску перхлората аммония
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области Куйбышевский суд арестовал до 25 апреля директора предприятия "Анозит" Игоря Куканова и его заместителя по коммерческим вопросам Юрия Хромушкина. Как сообщила пресс-служба суда, им вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Федеральное казенное предприятие "Анозит", ранее ФГУП "Куйбышевский химзавод" - единственный в России производитель перхлората аммония - основного компонента твердых ракетных топлив. Предприятие включено в перечень стратегических.