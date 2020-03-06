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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Руководитель таганрогского отдела МВД на транспорте задержан по делу о взятки в 2,5 млн рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области на руководителя Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте и оперативника управления на транспорте МВД РФ по СКФО завели дело о получении взятки в 2,5 млн рублей. Об этом сообщил информированный источник "Интерфакса".

Обоих и их предполагаемого пособника задержали при передаче этой суммы. По данным источника, взятка полицейским предназначалась за невозбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Уголовное дело в их отношении расследуется по статье 290 УК (получение взятки).

Официальной информацией по этому поводу агентство не располагает.

Таганрог Ростовская область МВД СКФО

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