Руководитель таганрогского отдела МВД на транспорте задержан по делу о взятки в 2,5 млн рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области на руководителя Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте и оперативника управления на транспорте МВД РФ по СКФО завели дело о получении взятки в 2,5 млн рублей. Об этом сообщил информированный источник "Интерфакса".

Обоих и их предполагаемого пособника задержали при передаче этой суммы. По данным источника, взятка полицейским предназначалась за невозбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Уголовное дело в их отношении расследуется по статье 290 УК (получение взятки).

Официальной информацией по этому поводу агентство не располагает.