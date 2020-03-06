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Суд вынес приговор единственному жителю деревни в Коми за хранение и сбыт оружия

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Усть-Куломский районный суд Коми признал местного жителя виновным в незаконном сбыте огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и взрывчатых веществ, а также в их нелегальном хранении.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, 57-летнего мужчину из деревни Юдор, который является ее единственным жителем, предъявили обвинение по уголовной статье, связанной с незаконным оборотом оружия.

В конце 2019 года отшельник, который живет охотой, а летом заготавливает веники для продажи, должен был явиться на судебное заседание в Усть-Куломский районный суд. Но он не пришел. Судья перенесла заседание и вынесла постановление о принудительном приводе. Приставы доставили его в суд.

Как говорится в материалах суда, по итогам рассмотрения дела установлено, что фигурант незаконно хранил три металлические емкости с порохом, а также продал охотничье оружие, собранное из различных деталей ружей, и две банки с порохом. При этом он владел оружием незаконно, у него не было специального разрешения на хранение и ношение ружья.

Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и взрывчатых веществ, а также их нелегальном хранении (ч.1 ст.222.1 и ч.4 ст.222 УК РФ).

"По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Он оштрафован на 5 тыс. рублей. Изъятое ружье передали в местное отделение управления Росгвардии по Коми", - говорится в решении суда.

Коми Юдор ФССП

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