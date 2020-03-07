Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Куйтунском районе Иркутской области, погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Отмечается, что все погибшие - 56-летний водитель и две пассажирки в возрасте 26 и 27 лет - находились в "Ладе Гранте". По предварительным данным, в момент столкновения "КамАЗ" совершал разворот.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 23:00 местного времени (18:00 мск) 6 марта на автодороге Р255 "Сибирь" в нескольких километрах от поселка Куйтун.