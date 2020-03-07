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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:48

В Свердловской области с оторвавшейся льдины сняли 20 рыбаков

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Спасатели доставили на берег два десятка любителей зимней рыбалки, которые отправились в марте на промысел и оказались на оторвавшейся от берега льдине на водохранилище в Свердловской области.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу, информация об отрыве льдины на акватории Белоярского водохранилища поступила в 11:15.

Спасатели отметили, что к настоящему моменту все рыбаки доставлены на берег.

Свердловская область МЧС

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