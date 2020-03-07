Автобус, грузовик и несколько легковушек столкнулись под Суздалем

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сразу пять автомобилей, в том числе пассажирский микроавтобус, попали в аварию на 29-м км автодороги М-7 "Волга" в Суздальском районе Владимирской области.

Как уточняет пресс-служба УМВД по региону, по предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗ. После этого, столкнувшись по касательной с несколькими машинами - Hyundai, Renault Logan и Chevrolet Aveo, - грузовик съехал на обочину.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Aveo, который был госпитализирован, а также пассажирка микроавтобуса ГАЗ, которая направлена на амбулаторное лечение.