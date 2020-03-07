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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:02

В два крупнейших торговых центра в Ингушетии пришли с обысками

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

По его словам, обыски проходят в торговых центрах близ центрального рынка "Фабрика", доступ к ним закрыт. Проверяются известные точки, где реализуют золотые изделия: ТЦ "Корона" и так называемое "Синее здание", рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что у зданий собрались десятки людей, родственники продавцов ювелирных изделий, в магазины их не пускают.

При этом собеседник "Интерфакса" отметил, что обыски проводит не местная полиция.

Ингушетия

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