В два крупнейших торговых центра в Ингушетии пришли с обысками

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

По его словам, обыски проходят в торговых центрах близ центрального рынка "Фабрика", доступ к ним закрыт. Проверяются известные точки, где реализуют золотые изделия: ТЦ "Корона" и так называемое "Синее здание", рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что у зданий собрались десятки людей, родственники продавцов ювелирных изделий, в магазины их не пускают.

При этом собеседник "Интерфакса" отметил, что обыски проводит не местная полиция.