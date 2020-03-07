В Росгвардии предложили отказать в выдаче оружие тем, кто ездил пьяным

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Росгвардии предложили отказывать в выдаче лицензий на приобретение оружия лицам, получившим наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал в интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов, предлагается не выдавать лицензии два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия. В то же время в Росгвардии планируется введение послаблений для бывших служивших. Например, предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием.

Также директор Росгвардии рассказал о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием. Помимо прочего он подразумевает переход на выдачу электронных лицензий и разрешений. "То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку", - пояснил Золотов.