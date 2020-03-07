Шесть человек погибли в ДТП в республике Коми

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в республике Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Там уточнили, что госпитализированы двое детей. Их доставят в Нижнеодесскую больницу №1.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что авария произошла на местной автодороге Ухта - Троицко-Печорск в десяти километрах от населенного пункта Нижний Одес. Легковой автомобиль Renault Duster столкнулся с Renault Megane, добавил собеседник агентства.