В Дагестане опровергли информацию СМИ о зараженном коронавирусом паломнике
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Паломник, прибывший из Мекки, госпитализирован в Каспийкую ЦГБ не из-за подозрения на коронавирус, о чем сообщали СМИ, а из-за обычной простуды, сообщает Минздрав Дагестана на своей странице в инстаграм.
Отмечается, что с учетом сезона гриппа дагестанские медики осуществляют и ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
Никакого подозрения на коронавирус, как передают некоторые СМИ, у паломника госпитализированного в Каспийскую ЦГБ не было. С учётом сезона гриппа медики осуществляют и ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Как рассказали врачи инфекционного отделения Каспийской ЦГБ, куда был доставлен поломник, у него обычная простуда и клинической симптоматики новой инфекции у пациента нет. Просьба к представилям СМИ и админам пабликов в соцсетях не нагнетать истерию вокруг коронавируса. ________ #грипп #орви #коронавирус #мониторинг #паника
Ранее различные СМИ опубликовали информацию о том, что в аэропорту Махачкалы врачи госпитализировали паломника из Мекки из-за подозрения на коронавирус.