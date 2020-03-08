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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

В Дагестане опровергли информацию СМИ о зараженном коронавирусом паломнике

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Паломник, прибывший из Мекки, госпитализирован в Каспийкую ЦГБ не из-за подозрения на коронавирус, о чем сообщали СМИ, а из-за обычной простуды, сообщает Минздрав Дагестана на своей странице в инстаграм.

Отмечается, что с учетом сезона гриппа дагестанские медики осуществляют и ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Никакого подозрения на коронавирус, как передают некоторые СМИ, у паломника госпитализированного в Каспийскую ЦГБ не было. С учётом сезона гриппа медики осуществляют и ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Как рассказали врачи инфекционного отделения Каспийской ЦГБ, куда был доставлен поломник, у него обычная простуда и клинической симптоматики новой инфекции у пациента нет. Просьба к представилям СМИ и админам пабликов в соцсетях не нагнетать истерию вокруг коронавируса. ________ #грипп #орви #коронавирус #мониторинг #паника

Публикация от Минздрав РД (@minzdravrd)

Ранее различные СМИ опубликовали информацию о том, что в аэропорту Махачкалы врачи госпитализировали паломника из Мекки из-за подозрения на коронавирус.

Дагестан Мекка

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