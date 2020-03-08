В Дагестане опровергли информацию СМИ о зараженном коронавирусом паломнике

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Паломник, прибывший из Мекки, госпитализирован в Каспийкую ЦГБ не из-за подозрения на коронавирус, о чем сообщали СМИ, а из-за обычной простуды, сообщает Минздрав Дагестана на своей странице в инстаграм.

Отмечается, что с учетом сезона гриппа дагестанские медики осуществляют и ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Ранее различные СМИ опубликовали информацию о том, что в аэропорту Махачкалы врачи госпитализировали паломника из Мекки из-за подозрения на коронавирус.