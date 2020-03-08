В Астрахани проверят информацию о ремонте дороги с использованием осколков надгробий

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - И. о. главы администрации Астрахани Мария Пермякова инициировала проверку данных о том, что городскую дорогу отремонтировали щебнем с осколками могильных плит, сообщает в воскресенье пресс-служба муниципалитета.

По данным пресс-службы, Пермякова отметила, что "использование такого материала (траурной атрибутики - ИФ) при дорожных работах недопустимо". Проверку она поручила начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства и руководству предприятия "Чистый город", говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о том, что дорогу строят из обломков надгробий, появилась в СМИ. Журналисты обнаружили среди кусков асфальта и гравия фрагменты надгробий - цветы из поминальных венков, гранитный камень и камень, на котором отчетливо видна часть даты усопшего, а также портрет умершего.

Как сообщалось, в июле прошлого года работники бюджетного учреждения "Чистый город" отсыпали дорогу в Астрахани материалами, полученными при уборке городских кладбищ, - осколками надгробий, могильных оград и поминальных венков. Прокуратура района начала проверку по этому факту после возмущений местных жителей, которые потребовали, чтобы коммунальщики собрали осколки и засыпали ими землю у своих домов.