Жительница Новгорода на прогулке с собакой нашла склад времен войны со снарядами

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Жительница новгородского поселка Демянск, прогуливая собаку, нашла немецкий склад времен Великой Отечественной войны с 736 боеприпасами, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как рассказал собеседник агентства, женщина случайно наткнулась на него в лесу примерно в 300 метрах от поселка, там были артиллерийские снаряды, минометные и противотанковые мины.

В воскресенье саперы вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их. Операция по уничтожению боеприпасов прошла штатно, пострадавших не было.

В ведомстве отметили, что подобные крупные склады в Новгородской области находят редко. Как добавили в пресс-службе, за весь год в среднем уничтожается около 1,5 тыс. боеприпасов.