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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Главу наркоконтроля Ненецкого автономного округа нашли мертвым у себя дома

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту смерти начальника отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО).

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении СКР по Архангельской области и НАО в понедельник, тело полицейского обнаружили по месту жительства.

Согласно информации официального сайта регионального УМВД, начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков является полковник полиции Евгений Солонович.

По сообщениям местных СМИ, Солонович покончил с собой.

Ненецкий автономный округ СКР

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