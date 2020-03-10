В Новосибирской области в столкновении четырех машин погиб человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области столкнулись Toyota Estima и три фуры, погиб один человек и еще шестеро получили травмы, сообщило региональное управление МВД.

Шестеро пострадали и один погиб в массовом ДТП с фурами под Барабинскомhttps://t.co/VuNqRXIa71 pic.twitter.com/hsEtpRJhB8 — Тайга.инфо (@taygainfo) March 10, 2020

ДТП произошло в 3:00 10 марта (23:00 по Москве) в Барабинском районе, на 1132 км автодороги Р-254. По предварительным данным МДВ, водитель Toyota, ехавший из Омска в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с одним грузовиков иностранного производства. Затем с ними столкнулись еще два грузовика.

Пассажир Toyota погиб на месте, еще четыре пассажира легковой машины и водители двух грузовиков госпитализированы с травмами.