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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

В Новосибирской области в столкновении четырех машин погиб человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области столкнулись Toyota Estima и три фуры, погиб один человек и еще шестеро получили травмы, сообщило региональное управление МВД.

ДТП произошло в 3:00 10 марта (23:00 по Москве) в Барабинском районе, на 1132 км автодороги Р-254. По предварительным данным МДВ, водитель Toyota, ехавший из Омска в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с одним грузовиков иностранного производства. Затем с ними столкнулись еще два грузовика.

Пассажир Toyota погиб на месте, еще четыре пассажира легковой машины и водители двух грузовиков госпитализированы с травмами.

Новосибирская область Барабинский район МВД Омск Новосибирск

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