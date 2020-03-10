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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Потерпевший при стрельбе в колледже в Барабинске взыскал через суд 1,2 млн рублей компенсации

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области Барабинский районный суд взыскал около 1,2 млн рублей компенсации в пользу студента, который был тяжело ранен в мае 2018 года при стрельбе в колледже имени Лунина. Об этом сообщила пресс-служба суда. Стрельбу по сверстникам устроил 16-летний студент, который затем покончил с собой.

Нападения в школах

Потерпевший получит компенсацию от колледжа, а также в порядке субсидиарной ответственности - с Министерства образования региона. В общую сумму вошли 800 000 рублей компенсации морального вреда, 34 396 рублей 50 копеек материального вреда и 14 000 рублей судебных издержек.

С одного из родителей подростка, который считается виновником инцидента, суд взыскал в пользу потерпевшего 300 000 рублей компенсации морального вреда, 34 396 рублей 50 копеек - материального и еще 14 000 рублей судебных расходов.

Иск матери потерпевшего о 1 млн рублей компенсации морального вреда суд отклонил.

10 марта 2018 года 16-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина во время занятий начал стрелять из отцовского гладкоствольного ружья по сверстникам. Один из них получил ранение плеча, и ему потребовалась операция. Еще двое выпрыгнули из окна второго этажа и получили переломы ног. Стрелявший покончил с собой во дворе.

Уголовное дело по факту было возбуждено по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Дело закрыли в связи со смертью подозреваемого.

Новосибирская область Барабинск Барабинский суд колледж Лунина

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