Убийцу таксиста в Нижегородской области приговорили к 12 годам колонии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Шахунский районный суд Нижегородской области вынес приговор 18-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве водителя такси. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в понедельник.

По версии следствия, в январе 2019 года молодой человек напал на таксиста, нанес ему более 40 ударов ножом, после чего спрятал тело в снегу, а автомобиль и находящиеся в нем деньги присвоил.

На стадии следствия, в ходе судебного рассмотрения уголовного дела обвиняемый вину не признал и в содеянном не раскаялся, отмечается в сообщении.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима