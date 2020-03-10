В России нашли сотни опасных гидротехнических сооружений

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ростехнадзор и Ространснадзор в ходе инвентаризации обнаружили более 600 бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС), многие из которых опасны для людей, сообщил глава Ростехнадзора Алексей Алешин на итоговой коллегии ведомства.

Инвентаризация проводилась по поручению президента Владимира Путина после совещания, посвященного ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. В результате проверки было обнаружено 647 единиц бесхозных ГТС, рассказал Алешин.

Он отметил, что по итогам инвентаризации подготовлены предложения по формированию системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния ГТС и контроля за их эксплуатацией.

"В разных частях нашей страны брошено большое количество ГТС, значительная часть из которых представляет опасность жизни и здоровью населения. Выявление таких объектов и сокращение их числа можно без преувеличения отнести к вопросу обеспечения национальной безопасности России. У всех еще свежа в памяти масштабная трагедия, связанная с наводнением в Иркутской области, в прошлом году", - подчеркнул Алешин.

Глава Ростехнадзора также сообщил, что федеральная служба начала инвентаризацию всех бесхозных промышленных объектов, которые несут угрозу населению и территориям.

"По различным оценкам, их число (число таких объектов - ИФ) может составлять от 10 до 20 тысяч по всей России. В этой связи Ростехнадзором начата инвентаризация таких объектов. Соответствующая информация направляется в прокуратуру, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов РФ", - доложил Алешин.

По итогам этой работы, в 2019 году было поставлено на учет более 1 тыс. объектов, оформлено право собственности на 293 объекта, ликвидировано 206 объектов.