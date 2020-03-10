План поездок и встреч Путина не меняли в связи с коронавирусом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - График поездок и встреч президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса пока никак не корректировался, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких корректировок нет. Вы знаете, он ездит по регионам. Обычный рабочий график", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли корректироваться график поездок Путина и его встреч с зарубежными лидерами.

"Мы не исключаем, что какие-то крупные международные мероприятия, которые запланированы за границей, их сроки проведения могут как-то корректироваться, но у президента каких-то специальных ограничений или еще чего-то нет в графике", - продолжил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, не отменялись ли у Путина уже намеченные международные встречи в Европе, Песков заметил: "Сейчас пока нет встреч, которые согласованы и намечены в Европе в обозримой перспективе, но опять же, нет никаких специальных действий по изменению графика".

Новость дополняется