Ивановский школьник, которого искали больше двух недель, найден мертвым

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Находившийся в розыске с 23 февраля 13-летний житель Иваново обнаружен мертвым, сообщается во вторник во "ВКонтакте" регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

По данным управления СКР по Ивановской области, подросток ушел из дома и не вернулся 23 февраля. Спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

В поисках подростка участвовали волонтеры организации "Лиза Алерт".