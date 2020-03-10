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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Петербургский поисковик Коломицын заочно арестован по делу о незаконном получении советских карт Генштаба

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал поисковика Антона Коломицына, обвиняемого в незаконном получении гостайны из-за приобретения топографических карт Генштаба 70-х годов, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Сегодня суд постановил заочно избрать Коломицыну меру пресечения в виде заключения под стражу, и после этого я и "Команда 29" приняли решение вступить в его защиту. Начнем с того, что в ближайшее время обжалуем незаконное постановление Кировского суда", - сказал Павлов агентству во вторник.

Как рассказал адвокат, Коломицыну, который находится в Нидерландах, заочно предъявлено обвинение в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (часть 1 статьи 283.1 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Уголовное дело связано с приобретением Коломицыным в 2018 году топографических карт Генштаба 70-х годов масштабом 1:50000, пояснил Павлов.

Адвокат отметил, что защита считает преследование Коломицына необоснованным. "В настоящее время такие советские карты формально подпадают под категорию гостайны исключительно на основании критерия о масштабе. Однако сейчас есть множество интернет-сервисов - от Google Maps до высокоточной спутниковой съемки, - которые позволяют выбрать любой масштаб на карте", - подчеркнул Павлов.

Кроме того, добавил адвокат, статья по которой обвиняется Коломицын, предполагает, что он должен был получить секретную информацию незаконным способом: с помощью шантажа, угроз, вымогательства, подкупа и т.п. - чего поисковик не делал, "и это обстоятельство не раскрыто следствием".

"Мы считаем дело Коломицына подтверждением того, что под такие дела - о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны, на которых мы как раз специализируемся, - часто пытаются подвести все что только возможно, поскольку на них особенно удобно строить карьеру представителям правоохранительных органов, причастных к расследованию", - заключил адвокат.

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