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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Петербурженка получила 8 лет колонии за оскорбление полицейских и применение к ним насилия

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга приговорил местную жительницу к восьми годам колонии общего режима по делу об оскорблении представителей власти и применении к ним неопасного для жизни насилия, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

По ее данным, 12 августа 2019 года Анна Лопатина в состоянии алкогольного опьянения пыталась помешать административному задержанию своего знакомого за мелкое хулиганство. Как посчитали в суде, она умышленно с целью унижения чести и достоинства представителей власти публично оскорбила грубой нецензурной бранью одетых в форменное обмундирование инспектора и полицейского. Суд решил, что действия женщины "нанесли ущерб охраняемым законам интересам государства", подорвали авторитет органов власти, а также унизили честь и достоинство пострадавших.

Кроме того, Лопатина схватила одного из полицейских за одежду, повалила на землю, в результате чего мужчина упал локоть и колено.

По данным судебной пресс-службы, женщина, признавшая вину по этому обвинению, уже имела судимость.

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