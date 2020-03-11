Пожароопасный сезон на юге России начался раньше срока из-за аномального тепла

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Из-за аномально теплой погоды на юге европейской территории России повышается опасность возникновения природных пожаров, класс пожарной опасности на отдельных территориях повышен до высокого, сообщает Росгидромет.

По данным на среду, в Крыму, Краснодарском крае и Адыгее объявлен средний (третий) и местами высокий (четвертый) класс пожарной опасности, что на месяц опережает начало пожароопасного сезона 2019 года, говорится в сообщении Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" 11 марта.

По прогнозу Росгидромета, также четвертый класс пожарной опасности будет объявлен в четверг, 12 марта, на западе Ставропольского края и Карачаево-Черкессии, а в пятницу - на юго-западе Ростовской области, в Кабардино-Балкарии и Дагестане.

"С появлением четвертого (высокий) или пятого (чрезвычайный) класса пожарной опасности информация (о ситуации в регионах, где объявлено такое предупреждение - ИФ) ежедневно передается МЧС России, Рослесхозу и другим заинтересованным потребителям", - напоминают в Росгидромете.