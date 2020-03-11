Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Пожароопасный сезон на юге России начался раньше срока из-за аномального тепла

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Из-за аномально теплой погоды на юге европейской территории России повышается опасность возникновения природных пожаров, класс пожарной опасности на отдельных территориях повышен до высокого, сообщает Росгидромет.

По данным на среду, в Крыму, Краснодарском крае и Адыгее объявлен средний (третий) и местами высокий (четвертый) класс пожарной опасности, что на месяц опережает начало пожароопасного сезона 2019 года, говорится в сообщении Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" 11 марта.

По прогнозу Росгидромета, также четвертый класс пожарной опасности будет объявлен в четверг, 12 марта, на западе Ставропольского края и Карачаево-Черкессии, а в пятницу - на юго-западе Ростовской области, в Кабардино-Балкарии и Дагестане.

"С появлением четвертого (высокий) или пятого (чрезвычайный) класса пожарной опасности информация (о ситуации в регионах, где объявлено такое предупреждение - ИФ) ежедневно передается МЧС России, Рослесхозу и другим заинтересованным потребителям", - напоминают в Росгидромете.

Росгидромет Крым Краснодарский край Адыгея

Новости

Совет Федерации принял законопроект о поправке в Конституцию

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Вице-спикер Думы Толстой сел на карантин

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Володин увидел в поправке о президентских сроках перспективу развития страны

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');