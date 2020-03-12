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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:15

Самолет вынужденно сел в Кемерове из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании S7 Иркутск-Москва вынужденно приземлился в аэропорту Кемерова из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Центра медицины катастроф региона.

"В полете пассажиру стало плохо, было принято решение садиться в Кемерове. Сейчас самолет уже вылетел в пункт назначения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, мужчину сейчас везут в медучреждение, медики уточняют его состояние и причину плохого самочувствия.

Кемерово S7 Иркутск Москва

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