Самолет вынужденно сел в Кемерове из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании S7 Иркутск-Москва вынужденно приземлился в аэропорту Кемерова из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Центра медицины катастроф региона.

"В полете пассажиру стало плохо, было принято решение садиться в Кемерове. Сейчас самолет уже вылетел в пункт назначения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, мужчину сейчас везут в медучреждение, медики уточняют его состояние и причину плохого самочувствия.