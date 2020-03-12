ФСБ разоблачила нелегальных оружейников в Москве и трех областях

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о пресечении деятельности нелегальных оружейников в Москве и Московской, Тюменской и Челябинской областях. Как сообщили в ЦОС ФСБ, изъято более 200 единиц огнестрельного оружия.

Там отметили, что в результате проведенных по местам проживания и работы "нелегальных оружейников" оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 236 единиц различных видов огнестрельного оружия, свыше 8 кг взрывчатых веществ, 11 взрывателей различных модификаций, около 1,5 тыс. патронов различного калибра, два приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

В числе изъятого оружия: четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, шесть гранат.

Таким образом, была пресечена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации оружия.