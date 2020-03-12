В Петербурге спустили на воду новейший корвет "Ретивый"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Корвет проекта 20380 "Ретивый" спустили на воду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии спуска в четверг.

"Имя и название корабля хорошее, традиция продолжается. Корабль будет направлен на Черноморский флот в установленные сроки. Аналогичные корабли показали себя хорошо", - сказал главком ВМФ Николай Евменов.

"Я абсолютно уверен, что "Северная верфь" станет основным предприятием в Петербурге в структуре ОСК", - сказал в свою очередь президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

3 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что корабль планируется передать ВМФ в этом году. Кроме этого, до конца года флоту планируется передать еще один корвет проекта 20380 - "Алдар Цыденжапов".

Водоизмещение корвета проекта 20380 при длине 104,5 метра и ширине 13 метров составляет 2,2 тыс. тонн.

Многоцелевые корветы данного проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корветы вооружены универсальным ракетным комплексом "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет". Корвет также оснащен артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров и двумя артиллерийскими установками АК-620М калибра 30 миллиметров. На корме корветов размещается ангар с взлетно-посадочной площадкой для противолодочного вертолета Ка-27.