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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Старшеклассник открыл стрельбу в одной из школ Приамурья

В результате пострадали двое школьников

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего учащегося одной из школ города Свободный Амурской области, который в учебном заведении ранил из пневматики двух школьников, сообщается на сайте УМВД по региону в четверг.

По данным полиции, подросток выстрелил несколько раз, ранив при этом учеников шестого и восьмого класса. На него завели дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении учащегося избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

В свою очередь министерство здравоохранения области сообщает, что двое школьников обратились в кабинет врача. У мальчика было поверхностное ранение ноги, у девочки - след на коже. "Оба получили необходимую помощь, отправлены домой, завтра врач проконтролирует состояние детей", - отметили в Минздраве.

Как стало известно интернет-изданию "Амурская правда", стрелявший оказался сиротой. "Вероятнее всего, оружие он приобрел самостоятельно на социальные выплаты", - отмечается в публикации.

Юноша имеет положительные характеристики, намеревался поступить на службу в правоохранительные органы. Ранее он спасал людей из пожара, сообщает издание.

Хроника 03 февраля 2014 года – 12 марта 2020 годаНападения в школах
МВД Свободный Амурская область

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