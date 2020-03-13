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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

На Кубани возросло число задержанных по делу коррумпированных полицейских

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае еще четыре сотрудника ГИБДД задержаны по делу о преступном сообществе в полиции региона и вымогательстве взяток. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Ранее сообщалось об 11 фигурантах дела.

Задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Им вменяют участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК) и получение крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия с 2016 по 2020 годы они в составе преступной группы систематически получали взятки за нарушения закона на стационарном посту ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ". Они брали деньги за непривлечение людей к административной и уголовной ответственности и за то, что беспрепятственно пропускали по дороге машины с незаконным грузом спиртного и других товаров.

О задержании 11 человек по этому делу стало известно 5 марта. Среди фигурантов дела сотрудники службы собственной безопасности МВД, оперативники и сотрудники ГИБДД. В их числен были начальник ГИБДД ОМВД Успенского района Илья Макаренко, начальник ОМВД Успенского района Андрей Новиков, бывший начальник отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко.

По данным следствия, по разработанной схеме сотрудники стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" должны были систематически брать взятки и в конце каждого дежурства сдавать выручку руководителям подразделений.

Для каждой смены был установлен минимальный обязательный денежный платеж. Так, в 2016 году сумма составляла 7000 рублей, в 2017 году - 9000 рублей, в 2018 году - 11 00 0рублей, в 2019-2020 годах - 14 000 рублей. Собранные деньги ежемесячно распределялись между участниками сообщества, а часть из них передавалась сотрудникам краевого управления МВД, которые их прикрывали.

СКР Краснодарский край Успенский район трасса Кавказ МВД ГИБДД

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