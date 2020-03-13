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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

В Кремле объяснили отсутствие Шойгу на совещании с Путиным

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Отсутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое президент Владимир Путин провел в пятницу, связано с графиком главы Минобороны, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"(Это связано) с графиком", - сказал Песков на просьбу агентства пояснить, почему министра обороны не было среди участников совещания.

Ранее в пятницу Песков сообщил, что на оперативном совещании с постоянными членам СБ обсуждалось, в частности, выполнение договоренностей по сирийскому Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Шойгу был участником росийско-турецких переговоров на высшем уровне, которые завершились принятием нового меморандума.

Участники совещания у президента также обменялись мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках, говорили о ситуации в мире вокруг коронавируса.

Сергей Шойгу Владимир Путин

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