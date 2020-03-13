Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:33

Peugeot-Citroen отзовет в РФ более 4 тысяч LCV

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российское представительство французского автопроизводителя Peugeot-Citroen ООО "Пежо Ситроен Рус" отзывает в РФ 4 246 автомобилей, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат 2,704 тыс. машин Peugeot Traveller и Expert, а также 1,542 тыс. автомобилей Citroen Jumpy и Spacetourer, реализованных с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является крепление топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива", - отмечает ведомство.

Уполномоченные представители PSA в РФ письмом или по телефону проинформируют владельцев подпадающих под отзыв автомобилей о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.

"Будет выполнена проверка и, при необходимости, замена гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака", - отмечает Росстандарт.

Росстандарт

Новости

Российские нефтяники пообещали Минэнерго не менять цены

Эпидемия коронавируса

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

Российский Минздрав отчитался о четырех выздоровевших после COVID-19

Посольство РФ подтвердило случаи отказа регистрации россиян на рейсы в Таиланд

Посольство РФ подтвердило случаи отказа регистрации россиян на рейсы в Таиланд

Съезд РСПП с участием Путина предложили перенести с марта на осень

Власти Петербурга запретили мероприятия с участием более 1000 человек

Эпидемия коронавируса

В Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса

В Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса

В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены

В Кремле не стали ориентироваться на один лишь негативный прогноз Кудрина

В Кремле не стали ориентироваться на один лишь негативный прогноз Кудрина

Песков заявил, что Путин против создания культа его личности

Песков заявил, что Путин против создания культа его личности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');