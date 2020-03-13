Peugeot-Citroen отзовет в РФ более 4 тысяч LCV
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российское представительство французского автопроизводителя Peugeot-Citroen ООО "Пежо Ситроен Рус" отзывает в РФ 4 246 автомобилей, сообщил Росстандарт.
Отзыву подлежат 2,704 тыс. машин Peugeot Traveller и Expert, а также 1,542 тыс. автомобилей Citroen Jumpy и Spacetourer, реализованных с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.
"Причиной отзыва транспортных средств является крепление топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива", - отмечает ведомство.
Уполномоченные представители PSA в РФ письмом или по телефону проинформируют владельцев подпадающих под отзыв автомобилей о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.
"Будет выполнена проверка и, при необходимости, замена гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака", - отмечает Росстандарт.