В Петербурге оштрафовали участницу пикета против поправок в Конституцию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности активистки Марины Кен за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, в минувший четверг, 12 марта, на Исаакиевской площади женщина стояла в одиночном пикете с призывом отменить поправки в Конституцию. При себе Кен имела плакаты соответствующего содержания и "стояла в непосредственной близости" от активиста Дмитрия Негодина, также проводившего одиночное пикетирование с аналогичными требованиями, говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что Кен и Негодин нарушали правила одиночного пикетирования, не требующего согласования с властями: согласно законодательству, минимально допустимое расстояние между одиночными пикетчиками в Петербурге составляет 50 метров.

По решению суда, Кен оштрафована на 10 тыс. рублей.

Как сообщалось, накануне в городе на Неве прошли акции против внесения поправок в Конституцию. По данным правозащитников, за нарушение закона о массовых мероприятиях были задержаны семь человек, среди которых два муниципальных депутата - Сергей Кузин и Василий Кунин, которые были задержаны по пути на акцию.

Как сообщал в фейсбуке депутат Борис Вишневский, четверых активистов - Ольгу Смирнову, Дмитрия Негодина, Евгения Мусина, Марину Кен - оставили в отделении полиции до суда, остальных отпустили.

В настоящий момент судебное решение вынесено только по Кен.

Задержанный депутат Кунин написал в телеграм-канале, что некоторым из семерых доставленных в полицию, в том числе ему, вменяют нарушения, связанные с участием в марше памяти Бориса Немцова, который прошел в Петербурге 29 февраля.