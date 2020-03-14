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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Российским сенаторам запретили поездки за рубеж

Российским сенаторам запретили поездки за рубеж
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации приостанавливает зарубежные визиты сенаторов и прием иностранных коллег из ряда государств в связи с коронавирусом, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Всем членам Совета Федерации запрещён выезд за рубеж за исключением каких-то экстраординарных случаев. Если такая острая необходимость есть, писать заявление, я буду давать согласование на выдачу зарубежных паспортов", - отметила она.

Матвиенко пояснила, что поездки переносятся на другое, более благоприятное время - "когда будет понятно, что ситуация в мире стабилизирована".

Также приостанавливается прием иностранных делегаций из тех стран, где есть серьезные опасения по коронавирусу.

Спикер попросила сенаторов с пониманием отнестись к этим мерам.

"Ничего страшного, если вы месяц, два, три, сколько продлится эта ситуация, не будете выезжать за рубеж", - сказала она.

Кроме того, будет минимизировано количество выдаваемых пропусков для посещения Совета Федерации. Также всем входящим в здание проверяют температуру с помощью тепловизоров и обрабатывают руки антисептиком.

Всего в России зафиксировано 45 случаев COVID-19. Из них 42 эпизода - это россияне (41 из них "привез" вирус из-за границы), двое граждан Китая, один гражданин Италии.

Матвиенко подчеркнула, что никто ничего о ситуации не скрывает. "Мы живём в таком прозрачном обществе, что даже если бы кто-то хотел это сделать, это невозможно", - заявила спикер Совета Федерации.

По ее мнению, число заболевших в России говорит о том, что меры правительства РФ сработали - "они дают эффективность".

Совет Федерации Совфед Валентина Матвиенко

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