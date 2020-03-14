Матвиенко ответила на предложение Дерипаски о полном карантине в стране

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство принимает достаточные меры по борьбе с коронавирусом, избыточные шаги не нужны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Считаю, что в РФ приняты на этом этапе достаточные меры для профилактики распространения коронавируса и не нужно пугать разными несбыточными мерами", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, как она относится к предложению предпринимателя Олега Дерипаски ввести в стране полный карантин и закрыть границы.

По словам спикера, ситуация показывает, что были приняты все надлежащие меры. Они действуют до 1 апреля, но могут быть продлены или усилены в случае необходимости.

По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция в России была подтверждена у 45 человек. С учетом двух пациентов в Кемерове, о которых стало известно в субботу, эта цифра достигла 47.