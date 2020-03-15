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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Специалисты с "Адмирала Владимирского" установили точные координаты острова Ротшильд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Центре Русского географического общества при Главном командовании Военно-морского флота (ВМФ) проанализировали итоги очередного этапа кругосветной экспедиции, которую совершает океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский".

"Благоприятные погодные условия и ледовая обстановка позволили определить точные координаты береговой черты острова Ротшильд с использованием радиолокационной станции. Хорошая видимость позволила определить точную высоту основных навигационных ориентиров на острове, в частности пика Энигма и горы, которая не имеет названия", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что "основными задачами четвертого этапа экспедиции являлось выполнение комплексных океанографических работ в Море Беллинсгаузена и проведение памятных мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды, на антарктической станции Беллинсгаузен".

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" покинуло город Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна. Экспедиция продлится до июня 2020 года. судно прошло уже 23 тысячи миль.

Русское географическое общество

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