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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ее возглавит Сергей Собянин

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

Согласно распоряжению рабочую группу возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.

В рабочую группу вошли вице-премьеры, министры и представители различных министерств и ведомств.

Рекомендовано "высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2Q19-NCOV, принять участие в деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV", говорится в документе.

Возложить обеспечение деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, на Правительство Российской Федерации и Управление Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации", - отмечается в распоряжении президента.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Госсовет Владимир Путин Сергей Собянин

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