Спикер Госсовета Удмуртии подал в отставку, чтобы отдохнуть

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил глава республики Александр Бречалов. Прасолов сказал журналистам, что его решение связано с желанием выйти на отдых. При этом он останется депутатом.

Бречалов поблагодарил спикера за работу и попросил провести очередную сессию Госсовета.

"Убежден, что мы с Алексеем Михайловичем еще продолжим работу и на платформе в формате партии "Единая Россия", и по другим направлениям", - подчеркнул он.

Алексей Прасолов руководил Госсоветом Удмуртии с 2017 года.